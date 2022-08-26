Путин поприветствовал участников и организаторов фестиваля «Спасская башня»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом в пятницу, 26 августа, сообщается на сайте Кремля.

— За минувшие годы ваш масштабный творческий форум по праву снискал огромную популярность. Он традиционно собирает на Красной площади и других концертных площадках столицы военных музыкантов, известных исполнителей, хоровые, хореографические, фольклорные коллективы из России и зарубежных стран, знакомит зрителей с национальной символикой государств-участников, торжественными ратными церемониалами, — говорится в сообщении.

Президент также отметил, что программа мероприятия посвящена поддержке семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что фестиваль пройдет на достойном уровне и позволит укрепить дружбу между людьми.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о начале фестиваля «Спасская башня», который продлится до 4 сентября. За это время перед москвичами выступят творческие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда.