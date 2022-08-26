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Медведев перечислил основания для применения Россией ядерного оружия

Лейла Алиева
В мире
Медведев перечислил основания для применения Россией ядерного оружия
Фото: Правительство РФ

Россия воспользуется ядерным оружием в случае прямой угрозы существованию государства, которой пока нет. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, в России существует открытая военная доктрина о возможности применениям тактического ядерного оружия при появлении угрозы, а также документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

— И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства, — рассказал Медведев.

Он также уточнил, что в настоящее время подобных действий не наблюдается, передает РИА Новости.

Большие территории и низкая плотность населения — главные преимущества РФ в случае гипотетической ядерной войны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

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