Суд изъял у экс-начальника ГИБДД Ставрополья имущество на 180 миллионов рублей

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Промышленный районный суд Ставрополя изъял у бывшего начальника ГИБДД Алексея Сафонова личное имущество, сумма которого оценивается в 180 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По предварительным данным, Сафонов и его родственники ранее приобрели недвижимость и другое имущество. Они не предоставили информацию о законности источников доходов, в связи с чем Генпрокуратура 6 декабря направила иск об изъятии имущества.

Уточняется, что суд конфисковал земельные участки, объекты недвижимости, квартиры и иностранные автомобили премиального сегмента. Полученные активы будут направлены в доход государства, отметили в пресс-службе.

11 августа сообщалось, что суд приговорил бывшего главу Серпуховского муниципального района Александра Шестуна к еще шести месяцам колонии за угрозу убийством судье. Ранее у экс-чиновника конфисковали недвижимость, авто, речной транспорт и другое имущество на сумму около 11 миллиардов рублей.