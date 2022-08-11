Шестуну добавили полгода колонии за угрозу убийством судье

Фото: Пресс-служба суда

Суд приговорил бывшего главу Серпуховского муниципального района Александра Шестуна к еще шести месяцам колонии за угрозу убийством судье. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 11 августа, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

Так, в декабре 2020 года в здании Подольского городского суда Шестун при оглашении приговора стал угрожать судье убийством и причинением вреда здоровью. Все это происходило в присутствии представителей СМИ.

Шестун также оскорблял участников разбирательства и судебных приставов. За угрозы и неуважение к суду бывшего главу района дополнительно приговорили к шести месяцам колонии.

Шестун был арестован в июне 2018 года по подозрению в коррупции. На тот момент он занимал пост главы Серпуховского района Московской области.

Позже СК предъявил ему обвинение во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следствие установило, что в 2003–2018 годах мужчина создал через доверенных лиц 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и бюджетные кредиты по минимальной ставке.

У чиновника конфисковали недвижимость, авто, речной транспорт и другое имущество на сумму около 11 миллиардов рублей.

В декабре 2020 года суд признал Шестуна виновным и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, а также назначил штраф на 49 миллионов рублей. Кроме того, после отбывания срока наказания чиновник не сможет работать в органах власти следующие восемь лет.