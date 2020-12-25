Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Экс-глава Серпуховского района Подмосковья получил 15 лет колонии
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья получил 15 лет колонии

Ростислав Зубков

Происшествия

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун получил 15 лет колонии строгого режима. Соответствующий приговор в пятницу, 25 декабря, вынес Подольский городской суд.

Он также оштрафовал Шестуна на 49 миллионов рублей и постановил, что после отбывания срока наказания чиновник не сможет работать во власти следующие восемь лет.

Прокурор при этом просил дать Шестуну 20 лет колонии и взыскать с него 50 миллионов рублей штрафа, передает РИА Новости.

Экс-главу Серпуховского района Московской области обвинили во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следствие установило, что в 2003–2018 годах мужчина создал через доверенных лиц 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и бюджетные кредиты по минимальной ставке.

Шестун все отрицает и считает, что его преследуют в связи с его планами переизбраться на пост главы района.

По искам Генеральной прокуратуры у чиновника конфисковали недвижимость, авто, речной транспорт и другое имущество на сумму около 11 миллиардов рублей. ГП полагает, что Шестун вывел все эти активы из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства.

Известно, что мужчина находится под стражей с середины июня 2018 года. Другие фигуранты дела — Борис Криводубский и Сергей Самсонов — объявлены в международный розыск.

Читайте также: Бывшего главу Клина приговорили к 15 годам колонии за коррупцию

Подмосковьемошенничествосуд
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Все мнения
О проекте