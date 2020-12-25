Экс-глава Серпуховского района Подмосковья получил 15 лет колонии

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун получил 15 лет колонии строгого режима. Соответствующий приговор в пятницу, 25 декабря, вынес Подольский городской суд.

Он также оштрафовал Шестуна на 49 миллионов рублей и постановил, что после отбывания срока наказания чиновник не сможет работать во власти следующие восемь лет.

Прокурор при этом просил дать Шестуну 20 лет колонии и взыскать с него 50 миллионов рублей штрафа, передает РИА Новости.

Экс-главу Серпуховского района Московской области обвинили во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Следствие установило, что в 2003–2018 годах мужчина создал через доверенных лиц 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и бюджетные кредиты по минимальной ставке.

Шестун все отрицает и считает, что его преследуют в связи с его планами переизбраться на пост главы района.

По искам Генеральной прокуратуры у чиновника конфисковали недвижимость, авто, речной транспорт и другое имущество на сумму около 11 миллиардов рублей. ГП полагает, что Шестун вывел все эти активы из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства.

Известно, что мужчина находится под стражей с середины июня 2018 года. Другие фигуранты дела — Борис Криводубский и Сергей Самсонов — объявлены в международный розыск.

Читайте также: Бывшего главу Клина приговорили к 15 годам колонии за коррупцию