Какую технику нужно обязательно выключать перед отъездом в отпуск

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Сезон отпусков в самом разгаре, но не все знают, как обезопасить свою квартиру. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина рассказала «Вечерней Москве», какую технику стоит выключить перед отъездом для безопасности и экономии на счетах.

По ее словам, жильцы должны выключать всю технику в доме перед отъездом.

— Я настоятельно рекомендую и призываю выключать абсолютно всю технику из розеток. Нет никакой необходимости оставлять стиральную машину или микроволновую печь. Они будут расходовать электроэнергию, а владелец квартиры заплатит лишние денежные средства, — отметила эксперт.

Москвина подчеркнула, что холодильник необходимо не только выключить, но и разморозить, чтобы не допустить его отключения при скачках электричества и не затопить квартиру и соседей.

Ранее юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», кто имеет право на списание долгов по ЖКХ. По словам эксперта, на данный момент в России нет таких категорий граждан, которые могут рассчитывать на полное списание долгов за ЖКУ.

Также Крохин отметил, что не поддерживает полное списание каких-либо долгов, так как это освобождает плательщика от ответственности. Собеседник «ВМ» уверен, что обращение, по которому предлагают списать долги за жилищно-коммунальные услуги семьям, утратившим кормильца и гражданам, потерявшим трудоспособность, должно подкрепляться финансовым предложением.