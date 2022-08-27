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Диетолог Соломатина рассказала об опасности диеты резко похудевшей модели Кафельниковой

Рафаэль Залян

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Общество
Диетолог Соломатина рассказала об опасности диеты резко похудевшей модели Кафельниковой
Фото: РИА Новости

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась секретом стройной фигуры, которую ей удалось вернуть спустя год после беременности. На своей странице в соцсетях 23-летняя манекенщица рассказала, что впервые за пять лет стала весить 49 килограммов. По словам знаменитости, поддерживать форму ей помогают постоянные тренировки и полезные пищевые привычки. Так, в рационе модели присутствуют салаты, рыба на пару и яйца. При этом она полностью отказалась от мяса. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, насколько такой рацион безопасен и кому не стоит садиться на такую диету.

По словам эксперта, режим питания модели можно назвать вполне сбалансированным:

— Так как модель не рассказывает, какие именно ингредиенты входят в салаты, которые она ест, какую рыбу она употребляет — морскую или из пресных источников, сложно говорить, насколько она питается полноценно. Но то, что это полезные продукты, спору нет.

По словам эксперта, если модель чередует разные виды салатов, употребляет куриные яйца и ест именно морскую рыбу, в которой достаточно полезных жиров, то такой формат вполне приемлем и может считаться сбалансированным питанием.

Однако если у модели монохромное питание, которое не имеет никакого разнообразия, то сидеть на такой диете продолжительное время опасно для здоровья:

— Да, лишние килограммы уйдут, если еще и спортом заниматься. Но возникает риск заработать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Эксперт отметила, что подобный рацион недопустим для людей с гастритом и язвой, а также противопоказан тем, у кого панкреатит или любые заболевания поджелудочной железы и окружающих органов, так как эти недуги могут обостриться, заключила диетолог.

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