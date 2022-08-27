«Я про Россию никогда не забывал!»: Ургант признался, что не хотел покидать страну

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Шоумен Иван Ургант принял участие в новом выпуске программы «Вечерний «Путь в ИТ» YouTube-канала GeekBrains. Он выступил в роли временного ведущего. В процессе трансляции он сделал важное заявление.

Уточняется, что программа прошла в манере «Вечернего Урганта». Телеведущий побеседовал с двумя представителями ИТ-отрасли, где они обсудили вопросы сферы, ее особенности и многое другое. Как обычно Ургант немало острил и вел себя расслаблено. Однако он решился сделать важное заявление.

— Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю, — сказал он.

Иван Ургант начал осваивает новые горизонты профессиональной деятельности. Шоумен сообщил о своем сольном концерте как музыканта и автора песен. Выступление пройдет в одном из столичных клубов.

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал намерения вернуться в Россию Урганта и его коллеги телеведущего Максима Галкина. Он уверен, что публика только обрадуется такому решению. По его словам, сегодня в стране много талантливых шоуменов. Однако заменить именитых телеведущих будет довольно трудно.