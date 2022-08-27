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Полиция задержала женщину, организовавшую наркопритон в своей квартире на востоке Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Полиция задержала женщину, организовавшую наркопритон в своей квартире на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
Россия, Москва, Хабаровская улица Карта всех событий

Сотрудники столичных правоохранительных органов ликвидировали наркопритон на востоке города и задержали организовавшую его женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве в субботу, 27 августа.

По данным следствия, 33-летняя москвичка предоставляла свою квартиру наркозависимым горожанам. В ходе обследования специалисты обнаружили восемь шприцев, в двух из которых находилось неизвестное вещество, а также несколько флаконов. В одном из них были следи героина.

В пресс-службе добавили, что ранее полицейские задержали несколько наркозависимых граждан, которые признались в употреблении запрещенных веществ в квартире злоумышленницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», передает агентство городских новостей «Москва».

11 августа сообщалось что сотрудники полиции ликвидировали наркопритон на западе столицы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерины Гузь, 33-летняя москвичка предоставляла свою квартиру в жилом доме на Лукинской улице в Ново-Переделкине для употребления запрещенных веществ местным наркозависимым.

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