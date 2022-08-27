Капитальный ремонт дома 1938 года в Новоспасском переулке завершится осенью

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Новоспасский переулок, 3к1 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта ведутся работы по обновлению фасада дома 1938 года постройки в Новоспасском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в субботу, 27 августа.

— Максимальное внимание уделено сохранению исторического портрета дома, проводится многоступенчатый контроль работ по капитальному ремонту фасада. Используем самые передовые отечественные материалы и оборудование, чтобы сохранить первозданную красоту объекта, выполненного в неоклассическом стиле. Уже осенью все работы по приведению в порядок этого знаменитого дома будут завершены, — отметил заместитель генерального директора столичного ФКР Владимир Кожиченков.

В настоящее время со стен уже сняли краску и заделали трещины каменной кладки строительным составом. Также специалисты активно восстанавливают декоративные элементы фасада, применяя современные полимерные смеси.

Кроме того, старые и ветхие деревянные конструкции демонтируют, а на их месте устанавливают новые. При этом на все деревянные элементы будет нанесен специальный огнезащитный раствор для повышения безопасности.

Капитальный ремонт дома 1924 года постройки в Сокольниках также завершится в осенью. В настоящее время идут работы по заделке трещин цементным раствором и обработке антигрибковым составом в местах замокания.