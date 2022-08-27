Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Скорее всего, засланный»: участники казачьего фестиваля назвали провокацией выступление Манижи

Александр Афонин
Общество
«Скорее всего, засланный»: участники казачьего фестиваля назвали провокацией выступление Манижи
Фото: YouTube / Скажи Гордеевой

Певица Манижа примет участие в казачьем фестивале «Александровская крепость». Новость вызвала неоднозначную реакцию среди участников и организаторов мероприятия. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» поразмышлял над тем, почему ее участие больше похоже на провокацию.

— На казачьем фестивале «Александровская крепость» будет присутствовать очень необычный казачок. Скорее всего, засланный. А зовут этого казачка Манижа Сангин, или же, как она больше известна в стране, просто Манижа, — сказал он.

Автор отметил, что репутация певицы не подходит для участия в казачьем мероприятии. По его словам, она активно поддерживает нетрадиционные сексуальные ориентации, выступала за поддержку Украины и после резко удалила все свои сообщения. Однако организаторы, сославшись на «творческую индивидуальность» артистки, решили не менять программу, передает 360tv.

До этого Манижа рассказала об отмене своих концертов в Петербурге и Самаре. По словам артистки, запреты выступлений не смогут лишить ее права петь перед своими поклонниками.

Знаменитости Казаки Манижа Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте