«Скорее всего, засланный»: участники казачьего фестиваля назвали провокацией выступление Манижи

Фото: YouTube / Скажи Гордеевой

Певица Манижа примет участие в казачьем фестивале «Александровская крепость». Новость вызвала неоднозначную реакцию среди участников и организаторов мероприятия. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» поразмышлял над тем, почему ее участие больше похоже на провокацию.

— На казачьем фестивале «Александровская крепость» будет присутствовать очень необычный казачок. Скорее всего, засланный. А зовут этого казачка Манижа Сангин, или же, как она больше известна в стране, просто Манижа, — сказал он.

Автор отметил, что репутация певицы не подходит для участия в казачьем мероприятии. По его словам, она активно поддерживает нетрадиционные сексуальные ориентации, выступала за поддержку Украины и после резко удалила все свои сообщения. Однако организаторы, сославшись на «творческую индивидуальность» артистки, решили не менять программу, передает 360tv.

До этого Манижа рассказала об отмене своих концертов в Петербурге и Самаре. По словам артистки, запреты выступлений не смогут лишить ее права петь перед своими поклонниками.