«Не причина перестать петь»: Манижа высказалась об отмене своих концертов

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Певица Манижа рассказала об отмене своих концертов в Петербурге и Самаре.

По словам артистки, запреты концертов не смогут лишить ее права петь перед своими поклонниками.

— Но запретят мне площадки, ну хорошо. Но это никогда не было причиной перестать мне петь, — цитирует певицу Nation news.

Напомним, что в Евровидении 2021 года победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований — зрительского и жюри. Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе. Выступление певицы на конкурсе в России восприняли неоднозначно. Музыкальный критик Сергей Соседов ранее заявлял, что не считает данную композицию песней, а в социальных сетях происходили масштабные дискуссии по поводу выбора участника от страны.

В конце мая музыкант Юрий Шевчук резко высказался о российской власти во время концерта в Уфе. После этого выступления концерты группы ДДТ стали переносить, а сам певец попал под преследование полиции.