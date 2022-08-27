Стоимость дач и частных домов в России выросла на треть за год

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За прошедший год средняя стоимость частных домов и дач в России выросла примерно на 20–35 процентов. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили участники рынка недвижимости.

Глава центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков отметил, что в августе этого года цена возведения одного квадратного метра частного дома выросла на 22 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова подчеркнула, что стоимость наиболее ликвидных построек выросла на 30–35 процентов.

По словам экспертов, стоимость дач и частных домов напрямую связана с ситуацией на строительном рынке. Так, на данный момент наблюдается увеличение цены на стройматериалы и рабочую силу. К осени показатель может вырасти еще на семь–восемь процентов, передают «Известия».

Эксперт по домашнему ремонту Алексей Мусиенко рассказал «Вечерней Москве», как сегодня обстоит ситуация на рынке стройматериалов и стоит ли сейчас браться за преображение дома. По его словам, на данный момент большое количество материалов для ремонта производят в России, что позволяет существенно снизить стоимость затрат.