Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ефимов сообщил о росте объема производства стройматериалов в Москве более чем на треть

Лейла Алиева
Город
Ефимов сообщил о росте объема производства стройматериалов в Москве более чем на треть
Фото: Пресс-служба

Столичные производители за полгода увеличили выпуск строительных материалов более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 26 августа.

— Сегодня в городе работает 215 производителей строительной продукции, из них 28 — крупные и средние. На столичных предприятиях выпускают системы вентиляции для промышленных объектов, двери, окна, металлические конструкции, а также ряд других изделий. За первые шесть месяцев этого года московские производители стройматериалов увеличили выпуск продукции на 39,3 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года, — отметил он.

Кроме того, за первые шесть месяцев столичные предприятия данной отрасли поставили заказчикам продукцию на 86,9 миллиарда рублей, а это на 4,8 процента больше, чем в 2021 году.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, московские производители стройматериалов активно внедряют в свою работу новые технологии, переходят на отечественные товары и комплектующие, а также расширяют географию поставок.

До этого эксперты перечислили стройматериалы, цены на которые будут падать. Владелец строительной компании Максим Лазовский отметил, что на данный момент ощутимо подешевели материалы категории «общестрой»: металл, древесина, газобетонный блок. В среднем, как уточняется, они упали в цене на 15 процентов.

Производство Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте