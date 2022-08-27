Ефимов сообщил о росте объема производства стройматериалов в Москве более чем на треть

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Столичные производители за полгода увеличили выпуск строительных материалов более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 26 августа.

— Сегодня в городе работает 215 производителей строительной продукции, из них 28 — крупные и средние. На столичных предприятиях выпускают системы вентиляции для промышленных объектов, двери, окна, металлические конструкции, а также ряд других изделий. За первые шесть месяцев этого года московские производители стройматериалов увеличили выпуск продукции на 39,3 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года, — отметил он.

Кроме того, за первые шесть месяцев столичные предприятия данной отрасли поставили заказчикам продукцию на 86,9 миллиарда рублей, а это на 4,8 процента больше, чем в 2021 году.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, московские производители стройматериалов активно внедряют в свою работу новые технологии, переходят на отечественные товары и комплектующие, а также расширяют географию поставок.

До этого эксперты перечислили стройматериалы, цены на которые будут падать. Владелец строительной компании Максим Лазовский отметил, что на данный момент ощутимо подешевели материалы категории «общестрой»: металл, древесина, газобетонный блок. В среднем, как уточняется, они упали в цене на 15 процентов.