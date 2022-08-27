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Портал «Узнай Москву» составил новую подборку маршрутов по местам съемок знаковых фильмов

Александр Афонин
Город
Портал «Узнай Москву» составил новую подборку маршрутов по местам съемок знаковых фильмов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Портал «Узнай Москву» в честь Дня российского кино подготовил новую подборку тематических маршрутов и квизов, которые расскажут о местах съемок знаковых фильмов и истории их создания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в субботу, 27 августа.

— Команда проекта «Узнай Москву» предлагает совместить приятное с полезным, воспользовавшись онлайн-гидом на портале или в одноименном мобильном приложении, и посмотреть, как сейчас выглядят места, где проходили съемки известных картин, — говорится в сообщении.

Горожане смогут посетить 11 мест, связанных со съемками таких фильмов, как «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Я шагаю по Москве» и другие. А проверить знания отечественного кинематографа поможет викторина «Москва в кино». Пользователи ответят на вопросы, связанные с картинами «Офицеры», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приходите завтра…» и так далее, передает официальный сайт мэра столицы.

Накануне сообщалось, что в мобильных приложениях «Узнай Москву» и «Узнай Москву лайт» теперь можно воспользоваться аудиогидом для увлекательной экскурсии по павильону «Умный город» на ВДНХ. Кроме звукового сопровождения, на странице каждого из экспонатов содержится его развернутое описание.

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