Андрей Бочкарев сообщил о завершении работ по обустройству ФОК в Некрасовке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Специалисты завершили монтаж оборудования для двух бассейнов и приступили к обустройству ледовой арены физкультурно-оздоровительный комплекса (ФОК), который войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 27 августа.

— В настоящее время на объекте идет внутренняя отделка: уже установлены чаши бассейнов и полностью завершен монтаж необходимых коммуникаций для работы комплекса водных видов спорта, — сказал он.

Заммэра добавил, что в здании расположатся два бассейна размером 25 на шесть и 10 на шесть метров. На данный момент специалисты завершают работы по обустройству ледовой арены. По словам Бочкарева, площадь здания составит более 20 тысяч квадратных метров.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что строительство ведется под контролем комитета. Его сотрудники на каждом из этапов работ проводят необходимые проверки. Окончание строительства запланировано на конец этого года, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного ТПУ введут в эксплуатацию в 2023 году. По его словам, там горожане смогут заниматься около 12 видами спорта.