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Детский клуб «Лето побед» завершился в Москве

Александр Афонин
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Детский клуб «Лето побед» завершился в Москве
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы подошло к концу время работы городского летнего клуба для детей и подростков «Лето побед». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 27 августа.

— Летний клуб в Музее Победы — комплексная программа, направленная на всестороннее развитие детей и подростков в дни школьных каникул. Более 4,5 тысячи столичных школьников приняли участие в 13 сменах лагеря, — сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Отмечается, что на протяжении трех месяцев дети участвовали в тренингах, мастер-классах, посещали экспозиции Музея Победы, ходили на кинопоказы, узнавали историю России и многое другое. Этой осенью начнутся новые проекты Московского центра «Патриот.Спорт». В них москвичи юного возраста смогут продолжить полюбившиеся занятия, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за три месяца летних школьных каникул клуб «Лето Побед» посетили более пяти тысяч столичных детей. Его гостями стали актеры Федор Добронравов и Александр Олешко, художник Григорий Гукасов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, композитор Геннадий Гладков и многие другие.

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