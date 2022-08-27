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ВДВ пресекли попытку прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВДВ пресекли попытку прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Фото: Минобороны РФ

Подразделения Воздушно-десантных войск России пресекли попытку прорыва украинских военнослужащих на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российскими десантниками были применены артиллерия, штатное вооружение боевых машин, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение. Всего оказались убитыми более 20 украинских солдат. Кроме того, было уничтожено более пяти единиц техники, передает пресс-служба.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Украина не обладает достаточными ресурсами для организации ответного наступления. Контрнаступление возможно как жест отчаяния, который повлечет за собой соответствующие действия со стороны России.

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