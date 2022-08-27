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Царский павильон Николаевской железной дороги признали памятником архитектуры

Александр Афонин
Город
Царский павильон Николаевской железной дороги признали памятником архитектуры
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас2 Карта всех событий

Царский павильон Николаевской железной дороги признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 27 августа.

— Здание — пример хорошо сохранившейся небольшой станционной постройки конца XIX века. Оно имеет оригинальное архитектурное решение в восточном стиле. Интересно, что при его строительстве был использован самый лучший формовочный кирпич, — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В пресс-службе отметили, что здание было возведено в 1896 году архитектором Генрихом Войневичем. Получение статуса культурного наследия обеспечит здание государственной охраной. Так, его запрещено сносить, а арендаторы и владельцы не имеют права проводить в нем какие-либо работы без согласования с городом, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 августа сообщалось, что два доходных дома в столице были взяты под охрану государства как выявленные объекты культурного наследия. Здания располагаются по адресам улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, и улица Земляной Вал, дом 7.

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