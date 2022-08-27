Москвичам рассказали о главных событиях в социальной сфере города на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На этой неделе состоялось множество событий для социальной сферы жизни столицы. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В начале заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город». По ее словам, условия участия в конкурсе были обновлены и упрощены.

В этот же день мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве будет внедрен новый стандарт экстренной помощи в городских стационарах, для этого был создан полигон обучения команд скоропомощных комплексов. Глава города добавил, что в следующем году в шести больницах столицы будут введены новые современные корпуса.

Также в городе открылись после капитального ремонта два обновленных центра госуслуг. Так, офис района Коньково переехал в здание ТЦ «Беляево» в пешей доступности от станций метро. А центр района Проспект Вернадского открылся на прежнем месте.

Кроме того, 27 августа в лектории «Здоровая Москва» в Таганском парке расскажут, как правильно поддерживать физическое и моральное здоровье детей. Советами поделятся главный педиатр Москвы Исмаил Османов и психолог и блогер Лариса Суркова, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в городе начал свою работу второй автобус проекта «Маршрут к долголетию». Они занимаются перевозкой пассажиров в центры «Московского долголетия».