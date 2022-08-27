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«На вырост»: необычный знак пешеходного перехода появился в Басманном районе Москвы

Александр Афонин
Город
«На вырост»: необычный знак пешеходного перехода появился в Басманном районе Москвы
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Старая Басманная улица Карта всех событий

Рядом с садом Баумана расположился необычный знак пешеходного перехода. В Сети опубликовали его фотографию, что вызвало умиление среди жителей столицы.

«У сада Баумана появился крошечный знак пешеходного перехода. Интересно, этот малыш еще вырастет?» — подписал кадр автор.

«На вырост»: необычный знак пешеходного перехода появился в Басманном районе Москвы Фото: Telegram / Басманный район Москвы М125

Уточняется, что фото было опубликовано в группе «Басманный крут» сообщества М125 в соцсети «ВКонтакте». В посте также прикрепили фотографию, где показан размер знака в сравнении с маленькой девочкой.

Кадр вызвал разные эмоции среди жителей столицы. Кто-то назвал знак «детским вариантом» для изучения правил дорожного движения. Другие пошутили, что его поставили «на вырост».

Однако положительная реакция возникла не у всех. Так, один из пользователей задумался о безопасности подобного расположения.

«А не опасно? Одно дело, если кто-то на самокате в столб впечатается, а другое — в такой знак. На такой высоте он если голову от тела не отделит, то шею точно свернет», — написал он.

10 августа сообщалось, что в столице выставили в аренду спальное место на антресоли. Собственник предлагает помещение под потолком квартиры за 7,9 тысячи рублей в месяц.

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