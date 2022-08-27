Авария с участием Ferrari и Lexus произошла на Симферопольском бульваре

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

На Симферопольском бульваре произошло столкновение двух автомобилей премиум-сегмента. Об этом стало известно в субботу, 27 августа.

Уточняется, что участниками аварии стали автомобили марок Ferrari и Lexus. Находящиеся на месте очевидцы сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видеоролик с места инцидента. На нем видно, что в результате столкновения Ferrari сильно пострадала. У нее сильные повреждения кузова, а переднее колесо оторвало от ступицы.

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Накануне сообщалось, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 78-го километра Московской кольцевой автодороги. Движение на участке было затруднено и осуществлялось по трем полосам из пяти.