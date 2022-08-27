Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Авария с участием Ferrari и Lexus произошла на Симферопольском бульваре

Александр Афонин
Происшествия
Авария с участием Ferrari и Lexus произошла на Симферопольском бульваре
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

На Симферопольском бульваре произошло столкновение двух автомобилей премиум-сегмента. Об этом стало известно в субботу, 27 августа.

Уточняется, что участниками аварии стали автомобили марок Ferrari и Lexus. Находящиеся на месте очевидцы сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видеоролик с места инцидента. На нем видно, что в результате столкновения Ferrari сильно пострадала. У нее сильные повреждения кузова, а переднее колесо оторвало от ступицы.

Видео: Telegram / Москва 24

Накануне сообщалось, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 78-го километра Московской кольцевой автодороги. Движение на участке было затруднено и осуществлялось по трем полосам из пяти.

Автомобили Нагорный район ДТП Район Зюзино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте