Discover Moscow подготовил новую подборку столичных кинотеатров

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Туристический портал Discover Moscow в честь Дня российского кино подготовил подборку кинотеатров, где показывают фильмы культовых режиссеров. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Ежегодно в российский прокат выходит около 100 кинокартин, но лишь малая часть из них попадает в классику кинематографа. С 1908 года, когда был снят первый в нашей стране фильм, на экраны вышли тысячи кинолент. Многие из классических фильмов прошлого столетия можно пересмотреть в кинотеатрах столицы, — говорится в сообщении.

В новую подборку вошли такие кинотеатры, как «Мир искусства», «ГЭС-2 кино», «Иллюзион», а также кинозалы при Музее кино. Там жители столицы смогут увидеть ретроспективы знаменитых режиссеров, фестивальное кино, первые мировые шедевры и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что портал «Узнай Москву» в честь Дня российского кино подготовил новую подборку тематических маршрутов и квизов, которые расскажут о местах съемок знаковых фильмов и истории их создания. Горожане смогут посетить 11 мест, связанных со съемками таких фильмов, как «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и другие.