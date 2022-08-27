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Собянин рассказал о работе Москвы в сфере выявления наследственной онкологии

Александр Афонин
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Собянин рассказал о работе Москвы в сфере выявления наследственной онкологии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В прошлом году столичные онкологические центры приняли участие в научном исследовании пациентов, у которых впервые выявили рак по трем локализациям. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 27 августа.

— С прошлого года все шесть московских онкоцентров участвуют в научном исследовании пациентов с впервые выявленным раком по трем локализациям. Для выявления семейной склонности к заболеванию в исследование включены близкие родственники, — сказал он.

Глава города добавил, что для поддержки исследования Москва выделила грант онкобольнице №1. По его словам, данное решение позволит разработать систему профилактического наблюдения пациентов и их родных для ранней диагностики наследственного рака.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что онкология все еще остается одной из главных проблем здравоохранения. В связи с этим столица продолжит борьбу с заболеванием во всех направлениях.

До этого сообщалось, что доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве за три года выросла почти на 30 процентов. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за первые шесть месяцев 2022 года пациентам городских стационаров и федеральных и частных центров провели более 90 тысяч операций с использованием высоких технологий.

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