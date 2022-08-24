Доступность высокотехнологичной медпомощи в Москве выросла на 30 процентов за три года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве за три года выросла почти на 30 процентов, за первые шесть месяцев 2022 года пациентам городских стационаров и федеральных и частных центров провели более 90 тысяч операций с использованием высоких технологий. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 24 августа.

— Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве стабильно растет. За три года рост составил почти 30 процентов. Для этого мы постоянно обновляем оборудование, внедряем самые современные и инновационные технологии диагностики и лечения. <...> Применение высоких технологий позволяет пациентам получать помощь в соответствии с мировыми стандартами качества, — пояснила Ракова.

По ее словам, за первые шесть месяцев текущего года высокотехнологичную медпомощь чаще всего оказывали по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия (22,8 процента, или 20 867 случаев), травматология и ортопедия (21,7 процента, или 19 883 случая) и онкология (18,5 процента, или 16 906 случаев).

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что в данный момент высокотехнологичная помощь доступна бесплатно в свыше 40 городских стационарах по более чем 20 профилям.

10 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве планируется сдать более 40 объектов здравоохранения по итогам года.