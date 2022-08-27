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Горожанам рассказали, как прошли каникулы в летних лагерях Мосгортура

Александр Афонин
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Горожанам рассказали, как прошли каникулы в летних лагерях Мосгортура
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице завершилась программа летнего отдыха для школьников, где они могли посетить детские лагеря в 12 туристско-курортных зонах. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В 2022 году оздоровительным отдыхом обеспечили более 52 тысяч московских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и сопровождающих их взрослых. Это сертификаты, путевки для совместного отдыха в пансионатах, гостиницах и санаториях, а также путевки в детские оздоровительные лагеря, — сказала генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

Летняя программа проходила в четыре смены. За это время юные москвичи посетили Подмосковье, Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Белоруссию и так далее. Во время отдыха с ними работали более тысячи вожатых, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Музее Победы подошло к концу время работы городского летнего клуба для детей и подростков «Лето побед». Отмечается, что на протяжении трех месяцев дети участвовали в тренингах, мастер-классах, посещали экспозиции Музея Победы, ходили на кинопоказы, узнавали историю России и многое другое.

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