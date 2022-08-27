Необычный дорожный знак в Басманном районе оказался выходкой хулиганов
Необычный знак пешеходного перехода у входа в сад имени Баумана является выходкой хулиганов. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— Опубликованные сегодня в соцсетях снимки дорожного знака небольшого размера у входа в сад Баумана — хулиганство неустановленных лиц, самовольно вставивших дорожный знак, доставленный для установки, в готовящееся под установку основание, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на этом месте вскоре появится стандартный дорожный знак пешеходного перехода. Москвичам напомнили, что в Басманном районе ведутся работы по комплексному благоустройству, в рамках которых будут расширены тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части.
Также специалисты обновят дорожное покрытие и оборудуют там парковочные карманы, передает Telegram-канал комплекса.
До этого в Сети опубликовали фотографию небольшого по размеру знака пешеходного перехода, который появился рядом с садом Баумана. Кадр вызвал разные эмоции среди жителей столицы.
Так, кто-то назвал знак «детским вариантом» для изучения правил дорожного движения. Другие пошутили, что его поставили «на вырост».