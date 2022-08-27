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Необычный дорожный знак в Басманном районе оказался выходкой хулиганов

Анастасия Колоскова
Город
Необычный дорожный знак в Басманном районе оказался выходкой хулиганов
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий

Необычный знак пешеходного перехода у входа в сад имени Баумана является выходкой хулиганов. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Опубликованные сегодня в соцсетях снимки дорожного знака небольшого размера у входа в сад Баумана — хулиганство неустановленных лиц, самовольно вставивших дорожный знак, доставленный для установки, в готовящееся под установку основание, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на этом месте вскоре появится стандартный дорожный знак пешеходного перехода. Москвичам напомнили, что в Басманном районе ведутся работы по комплексному благоустройству, в рамках которых будут расширены тротуары за счет оптимизации ширины полос проезжей части.

Также специалисты обновят дорожное покрытие и оборудуют там парковочные карманы, передает Telegram-канал комплекса.

До этого в Сети опубликовали фотографию небольшого по размеру знака пешеходного перехода, который появился рядом с садом Баумана. Кадр вызвал разные эмоции среди жителей столицы.

Так, кто-то назвал знак «детским вариантом» для изучения правил дорожного движения. Другие пошутили, что его поставили «на вырост».

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