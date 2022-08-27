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Фурсин: Москва оказывает поддержку предпринимателям в сфере автопрома

Анастасия Колоскова
Город
Фурсин: Москва оказывает поддержку предпринимателям в сфере автопрома
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Власти Москвы оказывают всестороннюю поддержку предпринимателям в сфере автомобильной промышленности. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Потенциал у московских предпринимателей, конечно же, есть. У нас очень много проектов в тренде автопрома, работают как технологические стартапы, так и состоявшиеся компании. Помощь Москвы всегда сфокусирована из запроса компании, — сказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что в первую очередь город оказывает помощь в создании мест для производства на площадках в технопарках. Меры поддержки со стороны мэрии направлены в том числе на закупку оборудования, помощь в регистрации изобретений, тестирование технологий в городе и внедрение их в производство, добавил он.

Помимо этого, власти помогают предприятиям с подготовкой кадров и привлечением венчурных и кредитных ресурсов со сниженной процентной ставкой, передает слова Фурсина агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичное НПП «Полипластик» разработало полностью отечественные полимерные материалы для выпуска автокомпонентов и электротехники. Новшество компании поможет российскому автопрому повысить степень локализации продукции и заместит ушедшие с рынка иностранные аналоги.

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