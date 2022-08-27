«Были бы банкротом»: Вучич заявил о фантастической цене на газ из России

Фото: МИД РФ

Сербии приходится покупать газ из России по фантастическим ценам. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в субботу, 27 августа.

— К счастью, нам удалось закупить (газ — прим. «ВМ») до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом, — сказал глава государства.

Он уточнил, что Сербия расходует 3,2 миллиарда кубометров газа. При этом из России страна получает 2 миллиарда кубических метров газа по цене 800 миллионов евро.

Данные цифры, по оценке президента, позволяют покрыть 63–64 процента нужд страны. Если бы Сербии было необходимо получить 1,2 миллиарда по текущим ценам, то ей пришлось бы заплатить 4,8 миллиарда евро, передают слова Вучича «Известия».

До этого в СМИ появилась информация о готовности Канады вернуть турбины для «Северного потока». О том, к чему приведет возвращение газопровода к полноценной работе, — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, сейчас «Северный поток» работает только на 20 процентов от своих возможностей. Это создает ограничения прежде всего для полноценного существования Запада, так как он испытывает дефицит сырья.