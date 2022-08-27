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Дептранс объявил конкурс на лучшую фотографию остановки транспорта

Анастасия Колоскова
Город
Дептранс объявил конкурс на лучшую фотографию остановки транспорта
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Дептранс Москвы объявил конкурс на лучшее фото остановки общественного транспорта. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Присылайте в @to_deptrans_bot до 10 сентября фото любимых остановок в Москве, а мы выберем пять, на наш взгляд, самых лучших и опубликуем в канале, — говорится в сообщении.

Призом для победителей станут модельки электробусов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в столице открылся прием заявок на лучшее праздничное и тематическое оформление объектов торговли и услуг, посвященное празднованию Дня города. Принять участие могут магазины, торговые центры, кафе, рестораны и предприятия сферы бытовых услуг.

Отправить заявку необходимо до 9 сентября включительно. Само голосование за лучшее оформление пройдет на базе проекта «Активный гражданин».

Отмечается, что призовой фонд составит 50 миллионов рублей. Лидеры конкурса получат по пять миллионов рублей.

Приз за второе место составит три миллиона. Занявшие третью строчку получат по два миллиона рублей.

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