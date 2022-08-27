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Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Омске

Василий Плиткин
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Омске
Фото: УМВД России по Омской области

Девять человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки и двух легковых автомобилей в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в субботу, 27 августа.

— Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2107, мужчина 1997 года рождения, при движении по улице Пушкина в направлении улицы Лермонтова, на пересечении с улицей Думской проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом ГАЗ, который после удара опрокинулся на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Киа», — говорится в сообщении.

Проверка по факту инцидента позволит установить его причины и обстоятельства. По предварительным данным, за медицинской помощью в результате ДТП обратились девять человек, передает Telegram-канал ведомства.

26 августа два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на МКАД. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

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