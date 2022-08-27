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Слуцкий призвал Украину капитулировать для возобновления переговоров

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Слуцкий призвал Украину капитулировать для возобновления переговоров
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия готова обсуждать возможность переговоров с Украиной в случае ее капитуляции, качественного сокращения вооруженных сил и денацификации. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий в субботу, 27 августа.

— Никакие другие переговорные позиции Киева после тех чудовищных преступлений, которые им совершались и продолжают совершаться, после убийства Даши Дугиной, заказанного киевским режимом, конечно же, быть не может, — сказал парламентарий.

Еще одним условием для возобновления переговоров является освобождение территории Украины от нацизма, сказал Слуцкий в Telegram-канале.

В Мариуполе в ближайшее время должен пройти трибунал над украинскими военными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд над пленными солдатами может стать поводом для отказа Киева продолжить переговоры с Москвой.

Украинский лидер подчеркнул, что реакция Киева будет «однозначной». По его словам, осуществление судебного разбирательства со стороны России приведет к тому, что она сама себя «отрежет» от продолжения переговоров.

Политолог Юрий Светов сообщил «Вечерней Москве», что заявление президента Украины о невозможности переговоров с Россией после трибунала связано с его опасениями, что по итогам судебного процесса вскроется неприятная правда.

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