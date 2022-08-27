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Команда России победила в финале «Танкового биатлона» в Алабине

Василий Плиткин
Общество
Команда России победила в финале «Танкового биатлона» в Алабине
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Танкисты из России победили в финальном заезде конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино.

Им удалось финишировать первыми, преодолев дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. Отечественные танкисты, как уточняется, поразили 23 из 24 мишеней.

Команда Белоруссии заняла 2-е место, показав время 1 час 41 минуту 5 секунд. Они поразили 19 из 24 мишеней в течение заезда.

Тройку замкнули танкисты из Китая, проехавшие маршрут за 1 час 44 минуты 3 секунды. Четвертой стала команда Узбекистана с результатом 1 час 53 минуты 55 секунд.

Россия и Узбекистан выступали на танках Т-72Б3, Белоруссия — на модернизированных Т-72, а Китай — на собственных Type 96, передает ТАСС.

15 августа в подмосковном центре «Патриот» состоялось торжественное открытие международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр.

В начальном туре конкурса «Танковый биатлон» победил российский экипаж. Главная цель игр — совершенствование боевого мастерства в соревновательной форме.

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