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Двое рабочих застряли на полуразрушенном башенном кране в Москве

Анастасия Колоскова
Происшествия
Двое рабочих застряли на полуразрушенном башенном кране в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Руставели, 14с1 Карта всех событий

Двое рабочих застряли на башенном кране в результате его частичного обрушения в Бутырском районе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 27 августа.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Руставели, дом 14, строение 1. У работавшего там башенного крана разрушилась стрела, в результате техника оказалась в аварийном состоянии.

По данным собеседника «ВМ», на кране в тот момент находились двое рабочих, которые не могут самостоятельно выбраться оттуда.

Еще один инцидент с башенным краном произошел в Москве несколько недель назад. На стройке около электродепо Братеево в Южном административном округе случилось возгорание в кабине крана на высоте 30 метров.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Информации о пострадавших не поступало.

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