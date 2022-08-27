МЧС сообщило о погибшем в результате инцидента с башенным краном в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Руставели, 14с1 Карта всех событий

В результате частичного обрушения башенного крана в Бутырском районе погиб один человек. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

— К сожалению, один человек погиб. После проведения необходимых аварийно-спасательных работ с крана были спасены двое рабочих, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение об угрозе обрушения крана поступило в МЧС в 18:03. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что на строительной площадке жилого дома на улице Руставели при установке крана произошло разрушение стрелы, отмечается на сайте МЧС.

До этого сообщалось, что двое рабочих застряли на башенном кране в результате его частичного обрушения в Бутырском районе. Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Руставели, дом 14, строение 1.

У работавшего там башенного крана разрушилась стрела, в результате техника оказалась в аварийном состоянии. По данным собеседника «ВМ», на кране в тот момент находились двое рабочих, которые не могут самостоятельно выбраться оттуда.