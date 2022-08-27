Bloomberg: Франция и Германия выступят против полного запрета на въезд в ЕС для россиян

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Франция и Германия поддерживают продолжение выдачи виз россиянам, которые не имеют отношения к властям. Об этом в субботу, 27 августа, сообщило агентство Bloomberg.

— Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств-членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений, — говорится в документе.

Позиция стран заключается в том, что ЕС должен продолжить выдавать визы российским ученым, студентам и представителям творческих профессий.

Главы МИД стран — участниц ЕС намерены обсудить в Праге «компромиссный план», который подразумевает введение дополнительных бюрократических процедур для граждан России, желающих получить краткосрочную визу. Также россиян хотят заставить платить больше за возможность въезда в Европу, передает РИА Новости.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае отсутствия общего решения ЕС страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам.

Однако даже такое решение в меньшей степени повлияет на узаконивание подобного запрета. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Юрий Светов.