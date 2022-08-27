WSJ: Путин нашел нового союзника для противостояния США

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Россия противодействует давлению санкций с помощью укреплению связей с Ираном. Об этом заявил обозреватель WSJ Бенуа Фокон в субботу, 27 августа.

— В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана, — написал журналист.

Стремление Запада изолировать Россию подталкивает ее расширять сферы взаимодействия с союзниками, считает он. Так, по его мнению, укрепление связей Тегерана и Москвы вызывает тревогу в Вашингтоне.

Взаимодействие двух стран, с точки зрения Белого дома, позволит им смягчить последствия санкций. Фокон также обратил внимание на совместные учения России и Ирана с беспилотниками, передает РИА Новости.

27 июля стало известно, что Иран и Россия подписали соглашение о поставках иранского оборудования, проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании, по которому число пассажирских рейсов увеличится до 35 в неделю.

Политолог и иранист Раджаб Сафаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что подписание Россией, Ираном и Азербайджаном меморандума об упрощении транзитных перевозок позволит улучшить бизнес-отношения между тремя странами и развить логистику до европейского континента.