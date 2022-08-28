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«Полная ересь»: Маликов отреагировал на слухи о разводе

Лейла Алиева
Общество
«Полная ересь»: Маликов отреагировал на слухи о разводе
Фото: АГН Москва

Певец и композитор Дмитрий Маликов прокомментировал слухи о разводе с Еленой Изаксон.

Слухи о расставании с женой после 30 лет брака появились после того, как артист поделился в своих социальных сетях фотографией с сыном, на которой нет Елены. По мнению журналистов — раз на фото жены нет, то и в жизни тоже.

— Это полная ересь, мы с Марком на лодочке катались, сфотографировались вдвоем. Я не знаю, с чего они это взяли? — цитирует Маликова Пятый канал.

В августе стало известно, что певец забрал маленького сына Марка, рожденного от суррогатной матери, и отправился отдыхать без жены Елены Изаксон. Маликов отметил, что переезд на новую жилплощадь произошел в связи с тем, что в прошлом коттедже семейство прожило более 30 лет.

До этого он рассказал о серьезной ссоре с супругой в 2008 году. В 2000 году у них родилась дочь, что, по мнению певца, укрепило союз парыПо словам знаменитости, супруги не разговаривали около месяца. Музыкант добавил, что они — интересная пара. Маликов может вспылить и эмоционально ответить, а Елена отличается сложным характером.

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