Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб» прошла в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 27 августа прошла Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб». Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что для гостей подготовили две бесплатные уникальные иммерсивные программы «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

Участники посетили экспозиции, которые позволили погрузиться в события прошлого. Так, во время экскурсии «Подвиг Народа» гости прошли путь от Брестской крепости до Берлина, побывав в фабричном цеху и военном госпитале, кабинете Сталина и студии Левитана, библиотеке блокадного Ленинграда и на площади Великого Новгорода. А посетители программы «Битва за Москву. Первая Победа!» познакомились с жизнью москвичей в первые годы войны.

До этого сообщалось, что в в Музее Победы подошло к концу время работы городского летнего клуба для детей и подростков «Лето побед». На протяжении трех месяцев дети участвовали в тренингах, мастер-классах, посещали экспозиции Музея Победы, ходили на кинопоказы, узнавали историю России и многое другое.