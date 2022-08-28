Три человека пострадали в результате ДТП в Удмуртии

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Легковой автомобиль столкнулся с поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Удмуртии. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в управлении ГИБДД республики.

Инцидент произошел на 3-м километре автомобильной дороги Игра — Сюмси Игринского района. Водитель автомобиля переезжал регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда попытался экстренное затормозить, однако предотвратить столкновение не удалось.

В результате водитель автомобиля и два пассажира получили травмы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь, пишет ТАСС.

В этот же день междугородний автобус с 40 пассажирами в салоне опрокинулся на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» около поселка Кутулик. В результате ДТП семь человек пострадали.