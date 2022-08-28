Семь человек пострадали при ДТП с опрокинувшемся автобусом в Иркутской области
Междугородний автобус с 40 пассажирами в салоне опрокинулся на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» около поселка Кутулик в воскресенье, 28 августа. В результате ДТП семь человек пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Уточняется, что шесть человек, в числе которых 17-летний подросток получили травмы, их осмотрели врачи и отпустили домой. Еще один, 58-летний мужчина, был доставлен в больницу.
— Оставшиеся граждане пересажены в попутно движущийся до областного центра автобус, — сказано в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель автобуса, который следовал по маршруту Усть-Кут — Иркутск, не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ, съехал в кювет, отчего транспорт опрокинулся.
— Спускался, дорога сырая. Дождик моросил. Включил дальний свет, увидел заграждения. Не успел остановиться. Хотел повернуть в объезд, но понесло, вылетели в овраг, — рассказал водитель.
Прокуратура Аларского района организовала проверку обстоятельств аварии с рейсовым автобусом.