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Russpass рассказал о местах съемок популярных российских и советских фильмов

Лейла Алиева
Общество
Russpass рассказал о местах съемок популярных российских и советских фильмов
Фото: Unsplash

Туристический сервис Russpass в честь Дня российского кино подготовил подборку мест съемок популярных российских и советских фильмов

Так, фильм «Вокзал для двоих» снимался в вымышленном городе, но съемочная группа работала в зданиях вокзалов Москвы и Санкт-Петербурга. Также пользователи узнают о местах Горного Алтая, в которых побывал герой картины «Живет такой парень» Василия Шукшина.

Кроме того, из подборки «10 лучших мест для кинотуризма в России» можно узнать, в каком доме в Санкт-Петербурге жила одна из героинь фильма «Вам и не снилось», какая картина прославила Териберку Мурманской области, а также где можно встретить актеров фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», передает сайт туристического сервиса.

До этого сообщалось, что портал «Узнай Москву» в честь Дня российского кино подготовил новую подборку тематических маршрутов и квизов, которые расскажут о местах съемок знаковых фильмов и истории их создания. Горожане смогут посетить 11 мест, связанных со съемками таких фильмов, как «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и другие.

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