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NI: Разведка США ошибалась относительно планов России на Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NI: Разведка США ошибалась относительно планов России на Украине
Фото: Unsplash

США не знали, как будет действовать Россия на Украине, поэтому всеми силами начали раздувать угрозу в информационном пространстве. Такое мнение выразил журналист Рамзи Мардини в статье для The National Interest в воскресенье, 28 августа.

По его словам, все предположения американских экспертов о проведении спецоперации на Украине, включая перевороты в украинских городах и всевозможные провокации, были основаны на непроверенной информации. Благодаря этому США интерпретировали данные как им было выгодно.

— Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России, — отметил автор.

Он также добавил, что американских граждан активно убеждали в победе Украины и заставляли поддерживать противостояние России. Однако это только исказило представление о политических целях Москвы, передает Lenta.ru.

До этого Рамон Маркс в статье для The National Interest заявил, что США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине. Автор напомнил, как во время холодной войны президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер «разыграли китайскую карту» для изоляции Советского Союза.

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