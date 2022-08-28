Синоптик сообщил о последнем дне засухи в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Воскресенье, 28 августа, станет последним днем в затянувшейся засухи в Москве. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Сегодняшний день будет финальным в череде этой затянувшейся засухи. Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура все равно будет выше климатической нормы на 7-9 градусов, — отметил он.

По словам синоптика, в столице сегодня воздух прогреется до 30 градусов тепла, а в Подмосковье — до 26-31. При этом ветер подует юго-восточный, 3-8 метров в секунду, передает РИА Новости.

В связи с наступившей в городе аномальной жарой на восьми станциях столичного метро начали раздавать бесплатную воду. Помимо этого в вечерний час пик воду будут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Она будет доступна и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск.