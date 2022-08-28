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Москвичей ожидают «дремучая осень» и дожди на предстоящей неделе

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
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Москвичей ожидают «дремучая осень» и дожди на предстоящей неделе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Предстоящая неделя в Москве станет переходным этап между летом и «дремучей осенью». Столица с 29 августа все дальше будет погружаться в холодный циклон с дождями и грозами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил эксперт, 28 августа, является последним погожим днем в столичном регионе. Начиная с 29 августа ситуация резко изменится.

— Уже с понедельника, 29 августа, мы окажемся в циклонической депрессии, поэтому в дневные и вечерние часы ожидаются скоротечные грозовые дожди. Ночью столбики термометра покажут 14–19 градусов, а днем — 26–28. Чуть теплее будет в области — 25–30 градусов с положительными значениями, — рассказал он.

Во вторник температурный фон станет еще более осенним, заметил собеседник «ВМ». Так, 30 августа ночью ожидается 12-17 градусов, а днем – 22-27 градусов. На протяжении суток будут лить дожди с грозами.

В последний день лета ожидается холодный фронт в Москве и области. Ночью столбики термометра упадут до 11–16 градусов, а днем — 20–21 градус:

— 31 августа снова ожидаются ливни с грозами. А вот в настоящую дремучую осень мы обрушимся 1 сентября, когда ночные температуры окажутся на отметке 5–10 градусов, а дневные не превысят 14–19 градусов. Все эти процессы будут сопровождаться дождями. Практически за сутки осень рванет с места и захватит весь столичный регион.

2 сентября погодные условия ухудшатся еще сильнее. Так, в Москве воздух прогреется днем до 2–7 градусов, а ночью столбики едва достигнут 4–6 градусов.

Подобные условия сохранятся в том числе и на предстоящих выходных, заключил метеоролог.

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