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День успения пресвятой Богородицы: священник объяснил, что можно и нельзя делать в этот день

Рафаэль Залян

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Общество
День успения пресвятой Богородицы: священник объяснил, что можно и нельзя делать в этот день
Икона Пояс Богородицы в церкви Всех Святых Российских в Новокосине / Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Успение Пресвятой Богородицы празднуют 28 августа православные христиане. Первая Пречистая — один из двенадцати главных праздников в году. В этот день принято ставить свечу в храмах за здоровье родных, а также угощать едой бедных. Чего нельзя делать в этот светлый праздник и какие традиции нужно соблюдать, «Вечерняя Москва» узнала у священника Владимира Орлова (отца Владимира).

По словам священнослужителя, гроб Богоматери, как и ее сына — Иисуса Христа на третий день после похорон оказался пуст. Тело Девы Марии было погребено в Гефсимании, который расположен у подножия западного склона Елеонской горы в Восточном Иерусалиме:

— По поверьям, Мария была взята Иисусом в жизнь вечную в ответ за то, что она ему подарила жизнь земную. То есть ее гроб пуст, как и гроб Христа. Успение Богоматери — это символ преодоления смерти. Это начало преодоления смерти человеческим родом. Иисус победил смерть, а Богородица первой восстала из мертвых не только душой, но и телом после Христа. Христиане веруют в вечную жизнь души в измененном теле, как это произошло с Марией, что мы, собственно, и празднуем. В этот день нужно отправлять свои молитвы к матери Господа. Можно повторять такие слова: «Пресвята Богородица, спаси нас».

Священник отметил, что в этот день не рекомендуется выполнять тяжелую работу в доме, следует избегать конфликтов и лучше посвятить это время молитвам и посещению церковной службы.

Согласно народным поверьям, со дня Успения Богородицы начинается бабье-лето. Если на этот праздник солнечная погода, то и осень будет теплой.

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