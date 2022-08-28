FT: ЕС намерен приостановить действие соглашения о визах с Россией

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Главы МИД стран Европейского Союза намерены приостановить действие соглашения о визах с Россией. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщила Financial Times.

По данным газеты, соответсвующее распоряжение планируется подписать на этой неделе.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае отсутствия общего решения ЕС страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам.

Однако даже такое решение в меньшей степени повлияет на узаконивание подобного запрета. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Юрий Светов.