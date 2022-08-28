Три автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАД
Авария с участием трех автомобилей произошла на внутренней стороне 105-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что инцидент произошел недалеко от развязки с Щелковским шоссе. В результате столкновения трех автомобилей один из них — грузовой — наехал на разделительное ограждение.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Выясняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.
Движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с шоссе Энтузиастов осуществляется по трем полосам из пяти. При этом для движения по внешней стороне в сторону развязки с Щелковским шоссе доступны две полосы из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
До этого на Симферопольском бульваре произошло столкновение двух автомобилей премиум-сегмента. Участниками аварии стали автомобили марок Ferrari и Lexus. Находящиеся на месте очевидцы сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.