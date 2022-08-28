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Три автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАД

Елена Самойлова
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 105-й километр Карта всех событий

Авария с участием трех автомобилей произошла на внутренней стороне 105-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от развязки с Щелковским шоссе. В результате столкновения трех автомобилей один из них — грузовой — наехал на разделительное ограждение.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Выясняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.

Движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с шоссе Энтузиастов осуществляется по трем полосам из пяти. При этом для движения по внешней стороне в сторону развязки с Щелковским шоссе доступны две полосы из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого на Симферопольском бульваре произошло столкновение двух автомобилей премиум-сегмента. Участниками аварии стали автомобили марок Ferrari и Lexus. Находящиеся на месте очевидцы сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

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