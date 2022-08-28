Август 2022 года в Москве признают самым жарким за всю историю

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 28 августа.

— Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон, — сказал специалист.

Наиболее жарким месяцем до этого был признан август 2010-го, уточнил он. При этом в общей сложности регулярные метеонаблюдения ведут в Москве в течение 143 лет, передает ТАСС.

25 августа руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жаркая погода сохранится в Москве до начала сентября. Он уточнил, что нынешний август в столице стал самым жарким за весь XXI век.

Осадков также не предвидится до начала сентября. Синоптик порекомендовал москвичам сохранять осторожность, находясь под открытым солнцем. Кроме того, стоит пить достаточное количество воды.