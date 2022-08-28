Движение ограничат в ряде районов Москвы из-за ремонтных работ
Схема движения поменяется в нескольких районах Москвы в связи с проведением ремонтных работ. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Так, на Гжатской улице на западе Москвы будут введены ограничения движения в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. При этом в Малом Знаменском переулке движение будет ограничено в связи с проведением строительных работ.
Движение на участке проспекта Андропова будет ограничено с 1 сентября из-за проведения строительных работ от дома 39, строение 65, до Коломенского проезда.
Кроме того, схема движения транспорта изменится на участке Киевского шоссе в ТиНАО с 29 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.
Уточняется, что с 01:30 до 05:30 с 29 по 31 августа для работ будет частично занята одна полоса на участке съезда с Центральной улицы на 29-й километр Киевского шоссе, а с 12 по 14 сентября — на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.